Bewaker schrootbedrijf overvallen en gekneveld achtergelaten

Een 52-jarige bewaker van een schrootbedrijf aan de Sir Winston Churchillweg in Suriname, is in de nacht van zondag op maandag 12 februari rond 04.00u overvallen door vier criminelen.



Hij is met de kolf van een vuistvuurwapen geslagen op het hoofd. Ook werd hij gekneveld achtergelaten.

Volgens het slachtoffer hebben de daders daarna de kantoorruimte geforceerd. Ze zijn ervandoor gegaan met een geldtrommel. De inhoud is vooralsnog niet bekend. Daarnaast maakten de daders twee mobiele telefoons van de bewaker buit.



Het is niet bekend hoe de verdachten de plaats hebben verlaten. Het slachtoffer klaagde van pijn. Hij werd met een geneeskundige verklaring verwezen voor medische behandeling.



De politie van Livorno was ter plaatse voor onderzoek. Van de overvallers is geen spoor te bekennen.