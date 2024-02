President Santokhi bespreekt uitvoering sportbeleid

De verschillende sportdeskundigen en actoren binnen de regering zullen in de komende weken bij elkaar komen om diverse projectvoorstellen te bespreken en in te dienen, waarna de regering tot uitvoering zal overgaan. Deze afspraak heeft president Santokhi gemaakt met de teams, belast met de uitvoering van het sportbeleid in Suriname.

Op donderdag 8 februari heeft het staatshoofd de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Gracia Immanuel, samen met deskundigen van het directoraat Sportzaken, vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën en Planning en de Commissie Sportzaken van het Kabinet van de President, ontvangen voor een uitgebreid gesprek hieromtrent.

De samenleving moet volgens de president binnen korte tijd tastbare resultaten zien als het gaat om de uitvoering van het sportbeleid van de regering. Daarbij gaf het staatshoofd te kennen op kort termijn de tastbare zaken te willen zien en dat de gemeenschap goed genoeg ingelicht wordt over het sportbeleid.

De teams krijgen als opdracht mee om heel snel bij mekaar te komen en de projectvoorstellen te bespreken en te kijken welke middelen aangesproken kunnen worden om diverse sportprojecten ten behoeve van de samenleving te kunnen uitvoeren.

Samen met de sportactoren is verder van gedachten gewisseld over het decentraliseren van het sportbeleid, het uitwerken van voorstellen ter verbetering van de subsidie aan sportorganisaties, ondersteuning aan sporters en de renovatie van diverse sportfaciliteiten in ons land.

De president is ervan overtuigd dat met een goede onderlinge samenwerking en afstemming veel meer bereikt kan worden op sportgebied ten behoeve van de samenleving.

Minister Immanuel juicht het initiatief van het staatshoofd toe om de samenwerking tussen de verschillende teams, belast met de uitvoering van het sportbeleid, te bevorderen. Zo kan volgens haar meer resultaten door de regering worden neergezet.

“Met de weinige middelen vanuit het ministerie doen we er alles aan om sportorganisaties en sporters te helpen wanneer zij aankloppen voor subsidies en plegen we renovaties van kleine projecten. Met de huidige middelen kunnen we heel weinig doen, maar als wij samenwerken, denk ik dat we heel wat kunnen bereiken”, benadrukt de minister.