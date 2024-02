Cubaanse moeder en dochter overvallen door straatrovers op fiets

Een Cubaanse moeder en haar dochter zijn dinsdagavond iets voor middernacht overvallen en beroofd voor Djinipi aan de Henck Arronstraat in Suriname.



Volgens de slachtoffers liepen ze naar huis, toen twee criminelen op een rijwiel hen van achteren benaderden. Ze beroofden moeder en dochter van hun mobiele telefoon, 1.100 Surinaamse dollars, 50 US dollars, tablets, paspoorten en verblijfsvergunning.



Na de daad probeerden de daders te vluchten op de fiets, maar werden achterna gezeten door de slachtoffers. Op een gegeven moment lieten de rovers hun rijwiel vallen en renden weg met medeneming van de buit.



Moeder en dochter zijn uiteindelijk met de fiets van de daders naar hun appartement gegaan. Ze hebben toen de politie van Centrum ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek.

Het rijwiel is door de politie in het belang van het onderzoek in beslag genomen. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten wordt gewerkt. Moeder en dochter liepen geen verwondingen op.