NDP-parlementariër Lösche: “Partijdiscipline voorop stellen, want anders ben je een verloren schaap”

Volgens NDP-parlementariër Tashana Lösche is het belangrijk dat parlementariërs in Suriname begrijpen dat indien zij zich niet aan de partijdiscipline kunnen houden, zij dan moeten instaan voor de consequenties van hun handelingen.

“Je kan niet op een lijst van een politieke partij gaan zitten en wanneer je gekozen bent, ga je nu zeggen: Oké, ik ga mijn eigen pad op of ik moet me ding doen namens een groep. Dan had je je niet moeten committeren aan een politieke partij en had je ook je schouders niet eronder moeten zetten om in het parlement te zitten. Want dan ben je een verloren schaap. En we hebben vele voorbeelden gezien van schaapjes die zijn weggelopen, verloren zijn en plotseling als ze hun weg niet kunnen vinden, dat ze dan terugkomen of helemaal politiek uit zijn”, zei de politica in het programma Bakana Tori.

Vooral bij het stemgedrag in De Nationale Assemblee (DNA) is de discipline binnen de fractie erg belangrijk. Volgens Lösche kan het wel eens voorkomen dat een parlementariër een andere mening is toegedaan en juist voor een wet wilt stemmen. Maar daarvoor vindt er toch afstemming plaats met de fractie en in haar geval ook het bestuur van de NDP. Zij zelf heeft dit ook twee keren in haar 3 ½ jaar lange periode als parlementariër meegemaakt.

De eerste keer was tijdens de begrotingsbehandeling van 2021 toen zij in opdracht van haar fractieleider Rabin Parmessar niet voor de begroting mocht stemmen. “Ik zit in de commissie van Onderwijs en ik had altijd gezegd dat ik ga opkomen voor onderwijs in Suriname. Waar ik geen rekening mee had gehouden is dat je bij de voorgaande begrotingsbehandelingen per ministerie mocht stemmen. Maar dit was veranderd en je moest algemeen één keer voor alle ministeries stemmen. En toen moest ik van Parmessar horen: ‘Nee, je gaat niet alleen om onderwijs stemmen voor die hele begroting van de regering’. Het was moeilijk, maar uiteindelijk hebben ze me kunnen overtuigen en heb ik partijdiscipline voorop gesteld. We hebben toen gezamenlijk tegen de begroting gestemd, omdat er heel veel hiaten in zaten”, aldus Lösche.

Het tweede moment was bij de behandeling van Casinowet waar de NDP-fractie het standpunt had ingenomen om tegen deze wet te stemmen. “Voordat ik die wet heb bestudeerd zei ik al als christen dat ik me zou onthouden van stemming, omdat ik christen ben en eigenlijk het gokken niet ondersteun. Dus ik zou niet voor stemmen en ook niet tegen. Toen brak het moment aan en vanuit de fractie is aangegeven dat we tegen gaan stemmen Ik zei toen dat ik me zou onthouden, maar de fractie zei: neen, fractiediscipline en we gaan tegen stemmen. Dus uiteindelijk ben ik meegegaan met de meerderheid en we hebben tegen gestemd”, aldus de NDP’er.

Lösche, die 588 stemmen bij de afgelopen verkiezingen in Paramaribo kreeg, ziet graag een tweede termijn voor haarzelf in het parlement. Zij laat het besluit daartoe echter over aan de leiding en achterban van de NDP. “Als het me aangeboden wordt dan ja, dan zou ik dat nog een keertje willen”, aldus Lösche.