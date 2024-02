VIDEO: 50-jarige automobilist meldt zich na aanrijden studente (19)

In de zaak waarbij een 19-jarige studente van het Natin werd aangereden door een automobilist, die wegging zonder zijn gegevens achter te laten, heeft een 50-jarige man zich bij de politie in Suriname gemeld.

De man deed dit nadat onderstaande beelden van de aanrijding via social media waren gedeeld. Op die beelden is te zien hoe de automobilist afgelopen maandag 29 januari om 06:08 in de ochtend een voetganger die de straat oversteekt, aanrijdt.

Op de rest van beelden is te zien dat het meisje na een gesprek met de autobestuurder in het voertuig van de man stapte. Het voertuig reed vervolgens weg richting de Coesewijnestraat.

De studente werd daar door de 50-jarige S.S. op school afgezet, waarna de man wegging zonder gegevens over zijn identiteit achter te laten. Het slachtoffer werd in hulpeloze toestand achtergelaten en klaagde van pijn.

De ouders van het slachtoffer werden op de hoogte gesteld en stapten naar de Surinaamse politie, om aangifte tegen S.S. te doen.

De autobestuurder melde zich donderdagavond bij de politie en deed zijn relaas. In belang van het verdere onderzoek is hij daarna in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.