President Chandrikapersad Santokhi vandaag 65 jaar

President Chandrikapersad Santokhi viert vandaag zijn 65ste verjaardag. Er zijn verschillende activiteiten thuis en op het kabinet in verband met de ‘bigi yari’ van het staatshoofd van Suriname.

“Vandaag, mag ik met de kracht en steun van de Almachtige mijn 65ste jaar van mijn leven beginnen. Allereerst dank ik de Schepper, voor zijn zegen en genade. Ik roep zijn kracht in, om de taak die op mijn schouders rust naar eer en geweten uit te voeren.

Het is mijn eer om als zoon van dit gezegend land, dit land te mogen leiden en uit de crisis te halen. Een taak, die ik met volle toewijding vervul. Het is niet makkelijk geweest, maar het doet me goed om de resultaten van de zware offers te mogen waarnemen. Er zijn belangrijke en significante vorderingen behaald door de regering, ondanks de zeer slechte startpositie van ons.

Surinamers, samen met u heb ik het tot mijn taak gemaakt om ons geliefd Suriname weer die plaats te geven, die het behoort in te nemen. Ik wil vandaag eenieder die mij, in welke vorm dan ook heeft bijgestaan, bedanken. Mijn gezin, mijn familie, mijn partij, onze coalitiepartners, de regering, de sociale partners en de totale samenleving. Ik zal gedreven door de kracht van de Almachtige en uw steun, blijven streven naar het verwezenlijken van de gestelde doelen. God bless you all!”

Santokhi werd op 13 juli 2020 bij acclamatie door De Nationale Assemblée gekozen en op 16 juli beëdigd tot president. Daarnaast is hij ook sinds 2011 voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP).

Voorafgaand aan zijn presidentschap heeft hij het land gediend in verschillende functies zoals, politiecommissaris, minister van Justitie en Politie, DNA-lid en CICAD voorzitter.

