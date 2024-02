Politieman aangehouden op verdenking van misbruik stiefdochter  

Een politieman in Suriname is vandaag in verzekering gesteld omdat hij verdacht wordt van het seksueel misbruiken van zijn minderjarige stiefdochter.



Vernomen wordt dat de politieman C.L. het slachtoffer stelselmatig zou hebben misbruikt. Nadat de biologische ouders van het slachtoffer erachter kwamen, deden ze aangifte bij Jeugdzaken.



De zaak werd overgedragen aan Onderzoek Personeelszaken (OPZ), die de politieman na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering heeft gesteld.