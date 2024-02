Patricia van Ommeren: “Als NDP samenwerkt met VHP lever ik direct mijn NDP-lidmaatschapskaart in”

Patricia van Ommeren alias ‘Mama’, bekend in de Surinaamse samenleving als een die-hard lid van de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP), stelt dat de paarse partij hooguit 20 zetels zal halen bij de verkiezingen in 2025.

“NDP e kon hooguit binnen nanga 20 zetels. Mi e stem NDP, a getto fu mi e stem NDP. Mi de 100% zeker dat a getto de binnen kba”, zei Van Ommeren in een interview op D-TV.

Volgens de gettoleider zijn er inderdaad personen die teleurgesteld zijn in de NDP, maar de getto zal de steun blijven geven aan de partij van Desi Bouterse.

Van Ommeren waarschuwt de NDP wel dat indien zij na het verkiezingsresultaat in 2025 een samenwerking aangaat met de VHP van Chan Santokhi, zij per direct haar NDP-lidmaatschapskaart zal inleveren, een visum zal aanvragen en naar Nederland zal verhuizen. “Dan te unu si mi baka na te a lijk fu mi kon na Sranan. Ifi yu, NDP, go wroko nanga VHP, mi e lever mi lidmaatschapskaart in”, aldus de NDP’er.

Van Ommeren merkte op dat Bouterse, die momenteel onvindbaar is voor Surinaamse justitiële autoriteiten, door God wordt geleid en goed is waar hij zich ook bevindt.

Zij stelde dat het haar vooral pijn heeft gedaan dat zij tranen in haar ogen kreeg toen zij zag hoe de 68-jarige Benny Brondenstein voor 15 jaren de gevangenis in moest, terwijl hij onder andere wordt gedialyseerd en keelkanker heeft. “Dan yu NDP o taigi mi dat yu o wroko nanga VHP?”, aldus de politica.