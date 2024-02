Pakittow over tweede termijn Santokhi: “Het is zijn laatste seizoen”

Activist en politicus Stephano ‘Pakittow’ Biervliet stelt dat president Chan Santokhi mag vergeten dat hij een tweede termijn zal krijgen in 2025.

“Het is zijn laatste seizoen. Hij praat over een tweede termijn niet wetende dat hij nooit meer aan de macht komt. Hij heeft veel beloofd, maar weinig gedaan”, zei de PRO-topper in een interview op Culturu TV.

Na een tijdje ziek te zijn geweest stelt de activist ingaande 2 februari weer actief via de media bezig te zullen zijn.

Volgens Pakittow was het dezelfde Santokhi die bij de afgelopen verkiezingen ‘zijn mond groot had open te maken’ over hoe zijn partij alle Surinamers de kans zou geven om het land te helpen ontwikkelen. In de praktijk ziet hij dat echter helemaal niet gebeuren. Ondermeer de kwestie met betrekking tot de geheime aanvragen van grote lappen grond die mogelijk bestemd zijn voor de Mennonieten, keurt Pakittow af.

“De president zei dat hij heel erg transparant zou zijn naar de Surinaamse gemeenschap. Dat blijkt ook niet waar te zijn. Alles gebeurt plotseling en pas wanneer het in het nieuws komt, weten Surinamers en DNA-leden het. Ik vind het vreselijk dat er zo gecommuniceerd wordt”, aldus de activist.

Pakittow stelt zich niet bezig te willen houden met de oude politiek in Suriname. “Ik heb met ze gesproken en hun doen en laten is heel erg achterlijk. Niet dat ik beter zou weten, maar wel dat ik sneller zou aanpakken. Nepotisme is nog nooit zo erg geweest in Suriname. Vriendjespolitiek om mensen te benaderen van hun eigen familie is nog nooit zo erg geweest. Daarom stap ik niet in de oude politiek. Het is verrijken van hunzelf, hun partij, vrienden en familie. En Suriname mag gewoon doodvallen”, aldus de politicus.