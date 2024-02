Man probeert ruzie te sussen maar wordt neergestoken

Een 21-jarige man is donderdagavond aan de Anton Budelstraat in Suriname neergestoken. Aan de steekpartij ging een ruzie tussen de jongere broer van het slachtoffer en de buurman vooraf.



Vernomen wordt dat de jongere broer mot kreeg met de buurman. Zij broer kwam tussenbeide om de ruzie te sussen, maar werd daarbij in zijn buikstreek en linkerschouder gestoken door de buurman.

Het slachtoffer was vanwege de steekverwondingen niet aanspreekbaar. Hij werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van Academisch Ziekenhuis.

De buurman sloeg na de steekpartij op de vlucht. De politie van Leiding 9A was ter plaatse voor onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachte wordt gewerkt door de Surinaamse politie.