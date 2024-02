Garagedeur reparateur gelokt door vrouwelijke ‘klant’ en overvallen

Een 40-jarige garagedeur reparateur is woensdagavond overvallen door twee criminelen aan de Brahmatewarieweg in Suriname.



Het slachtoffer G.W. doet reparaties van garagedeuren aan huis. Hij was gebeld door een vrouw om een garagedeur te repareren. In de voormelde straat aangekomen merkte de ondernemer dat het adres niet bestond.

Hij keerde zijn voertuig op een openstaand perceel. Toen hij zijn telefoon pakte om de klant te bellen verschenen twee rovers van wie één gewapend met een kapmes en de andere met een vuistvuurwapen.

De daders sleurden het slachtoffer uit zijn voertuig. Onder bedreiging namen de verdachten een tas van het slachtoffer weg, met daarin 32.000 Surinaamse dollars en 350 USD.

Daarnaast werden een gouden armband van 52 gram, 2 ringen elk met een gewicht van 15 gram, zijn mobiele telefoon en de contactsleutel van zijn voertuig meegenomen.



Hierna verlieten de daders de plaats te voet verlaten en zijn in de rithing van de Schimmelpenninckstraat gereden.

De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.