Aangehouden ‘Zombie’ weer vrij; zaak rammelt van alle kanten

Justitie in Suriname heeft de onlangs aangehouden 25-jarige C.M, ook wel bekend als ‘Zombie’, weer in vrijheid gesteld. Dit op verzoek van zijn advocaat Arjan Ramlakhan, die zegt dat een eerder officieel politie bericht over zijn client, vervat is met leugens.

”Zombie’ was op 23 januari jongstleden in verzekering gesteld wegens onder andere poging tot doodslag en zware mishandeling. Hij zou eerst een aanrijding hebben veroorzaakt en daarna schoten hebben gelost op een ambtenaar en een dienstvoertuig.

Maar volgens zijn advocaat is er sprake van leugenachtige verklaringen en zijn bewijsmiddelen opzettelijk achtergehouden. Het verhaal zou in het echt anders zijn gegaan en wel als volgt:

Volgens Zombie reed hij op die bewuste dag na een familiebezoek naar zijn woning. Onderweg veroorzaakte hij een aanrijding waarvan hij zich niet bewust was. Niets vermoedend reed hij naar huis.

Kort na aankomst thuis, stopten twee mannen aan de overkant voor zijn woning, die hem om rekenschap vroegen omdat ‘Zombie’ hen zou hebben aangereden. ‘Zombie’ probeerde nog tot een schikking te komen daar hij de zoon kende en gezien de zeer geringe schade aan het voertuig van de benadeelde.

Twee andere personen bemoeiden zich inmiddels ook met het geval, waarbij één van de mannen de zoon van de benadeelde duwde waarna de zoon hem direct een vuistslag toebracht in het gelaat.

De benadeelde trok toen zijn dienstwapen en loste meerdere schoten in de richting van de twee mannen, zijnde een broer en neef van ‘Zombie’, die wegrenden en dekking zochten nabij de woning van ‘Zombie’. Zijn woning en schutting vertonen kogelinslagen. Eveneens is een afvoerbuis van een naast gelegen woning, door de schutter kapot geschoten.



Volgens advocaat Ramlakhan zijn er geen waarschuwingsschoten gelost door de benadeelde c.q. automobilist. Hij schoot gericht en bovenal schoot hij in de wilde weg, waarbij hij ook zijn eigen voertuig raakte. Op dat moment bevonden zich twee baby’s en tieners met hun moeder in de woning.



De raadsman zegt dat er absoluut geen aanwijzingen zijn dat ‘Zombie’ tijdens een achtervolging terug heeft geschoten. Niemand was in het bezit van een jachtgeweer en revolver, zoals beweerd wordt door de zoon van de autobestuurder.

Vader en diens zoon legden volgens de advocaat elk een leugenachtige verklaring af bij de Surinaamse politie.



De raadsman voerde aan dat deze leugenachtige verklaringen volgens het Openbaar Ministerie genoeg aanleiding waren om ‘Zombie’ als verdachte aan te merken en de benadeelde die gericht had geschoten vrij uit te doen gaan.



Volgens Ramlakhan heeft de politie opzettelijk bewijsmiddelen achtergehouden met de bedoeling de wetsdienaar in bescherming te nemen, terwijl juist die ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan de strafbare feiten, waarvan zijn cliënt beschuldigd wordt.

Zo zouden de foto’s van de kogelinslagen alsook verhoren van ooggetuigen niet zijn toegevoegd aan het dossier, kennelijk met de bedoeling de waarheid te verdraaien. Naar mening van de advocaat hebben de agenten zich, door het handelen op dergelijke manier, schuldig gemaakt aan klasse justitie, althans maakt zij schuldig aan schending van het fair trial beginsel en het gelijkheidsbeginsel.



Ook is zijn cliënt mishandeld, terwijl hij zich nimmer heeft verzet bij zijn aanhouding. De medische verklaring is opzettelijk niet toegevoegd aan het dossier.

Gelet op de boven aangehaalde argumenten verzocht de advocaat de rechter-commissaris om de inverzekeringstelling althans de verlenging daarvan onrechtmatig te verklaren en zijn cliënt onmiddellijk in vrijheid te stellen. Het OM heeft nog voor de behandeling van het verzoekschrift door de RC, de verdachte in vrijheid gesteld.

Ramlakhan zegt in een reactie aan Waterkant.Net dat een eerder officieel politie bericht (foto onder) zeer eenzijdig is en vervat is met leugens, die gebaseerd is op leugenachtige verklaringen van de schutter, diens zoon en zijn vriendin.

Het OM deelde hem mee dat het onderzoek zal worden voortgezet en het wapen van de schutter, hangende het onderzoek, in bewaring zal worden genomen.

Het eerdere artikel van de politie: