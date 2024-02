Vrouw in woning overvallen door criminelen met vuurwapens

Een 32-jarige vrouw kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag 31 januari de schrik van haar leven, toen drie criminelen haar woning aan de Sastrie Chaitoeweg in Suriname binnendrongen.



Vernomen wordt dat de daders de woning via de voordeur binnen kwamen. Volgens het slachtoffer R.L. waren twee van de daders gewapend met vuistvuurwapens. Ze waren allen gekleed in zwart en hadden hun gezicht bedekt met shirts.



Onder bedreiging werd ze beroofd van haar gouden sieraden, een 42 inch televisie en een mobiele telefoon. Na de daad verlieten de daders de plaats.

De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer bleef ongedeerd. Aan de opsporing en aanhouding wordt gewerkt.