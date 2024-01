Sapoen: “2024 zal het jaar worden van de ‘Foodbaskets'”

“2024 zal het jaar worden van de Foodbaskets”, zegt Raymond Sapoen, politieke leider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging in Suriname (HVB).

Tijdens een partijvergadering afgelopen zaterdag voerde de oud-parlementariër aan dat 2024 het jaar is waarop alle Surinaamse politieke partijen alles uit de kast zullen halen om een goede politieke campagne te kunnen voeren. Zo zullen ook de welbekende voedselpakketten huis aan huis worden verstrekt en zullen ook overal Foodbaskets worden geopend om basisgoederen tegen betaalbare prijzen aan te bieden.

“Foodbasket is een mooie naam voor een voedselpakket. Want nownow ye si kba dat tra partij e bigin go druk tap a veld. Ze zijn al bezig met die verkiezingscampagne. Ook hier in Lelydorp. Ze gaan huis aan huis, straat in straat uit met voedselpakketten. Omdat ze geen verhaal meer te vertellen hebben aan de mensen. Niets! Nada nada nada!”, aldus de politicus.

De HVB is volgens Sapoen geen voorstander ervan om alleen de verkiezingen in te gaan. Daarom is nu een traject ingezet waarbij gekeken wordt naar een samenwerking met politieke partijen die op dit moment zetels hebben in De Nationale Assemblee (DNA). Wel zal hij nog niet zeggen met welke van de zes parlementaire politieke partijen er al gesprekken worden gevoerd.

“Laten we kijken naar hoe de partijen die in het parlement zijn vertegenwoordigd, zich gedragen en welke ideeën zij hebben om te werken naar een betere Suriname. Maar we zijn bezig. Er is nog tijd. Tussen nu en mei 2024 is het zover dat wij goed met onze mensen hebben gesproken en met welke partij de HVB werkelijk de verkiezingen ingaat”, aldus de politicus.