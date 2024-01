Automobilist rijdt studente aan, dropt haar bewusteloos op school en verdwijnt

Een 19-jarige vrouw in Suriname werd afgelopen maandag in de vroege ochtend aangereden door een auto. Dit gebeurde tegen 06.00u aan de Nieuw Weergevondenweg ter hoogte van de Firtoestraat.

De jonge vrouw die gekleed was in een Natin uniform, werd door de automobilist in bewusteloze toestand meegenomen naar het Natin complex.

Daar werd de vrouw, die Natin studente bleek te zijn, achtergelaten door de bestuurder. Hij ging ervandoor zonder de Surinaamse politie in kennis te stellen of zijn identiteit bekend te maken.

De docenten die het slachtoffer aantroffen, alarmeerden de politie meteen. Ook de ouders van de studente werden op de hoogte gesteld en brachten haar naar het ziekenhuis voor medische hulp.

Volgens een neef van het slachtoffer klaagt de 19-jarige van pijn en kan zij moeilijk lopen. Vernomen is dat zij doorverwezen is naar een neuroloog.

Er is aangifte gedaan bij de politie van Santodorp. Aan de aanhouding van de autobestuurder wordt gewerkt. De politie heeft de zaak in verder onderzoek.