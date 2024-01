Vete tussen twee mannen eindigt in kappartij

Een vete tussen twee mannen is maandagmiddag uitgemond in een kappartij. Dit gebeurde voor een winkel aan de Welgedacht A-weg in Suriname.

Vernomen wordt dat het 30-jarig slachtoffer A.C. en de verdachte Ravio al geruime tijd ruzie hebben. Ze kwamen elkaar maandag bij de winkel tegen, waarbij ze een heftige woordenwisseling kregen.



Vernomen wordt dat ze elkaar op een gegeven moment bekogelden met stenen. Het slachtoffer trok zich terug en rende weg, maar werd achterna gezeten door de verdachte die gewapend was met een houwer.

Hij kapte het slachtoffer daarmee aan het hoofd, schouder en arm. Na de daad verliet de verdachte de plaats.

Het gewonde slachtoffer is met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. Aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachte wordt gewerkt.