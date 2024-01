Reeds 400 aanvragen voor subsidie betaalbaar woonproject goedgekeurd

Het zogeheten Affordable Housing Project (AHP) in Suriname, biedt diverse betaalbare woonoplossingen aan burgers en wordt gefinancierd uit een lening van USD 35 miljoen van de Islamic Development Bank (IsDB). Door middel van het AHP zullen 3.775 woonoplossingen in de kustvlakte en het Surinaamse binnenland worden uitgevoerd.

De Project Implementation Unit (PIU) van het AHP heeft op maandag 29 januari 2024 een presentatie gehouden voor de regeringstop over de stand van zaken binnen het project (foto). Project manager Mark Rommy gaf aan dat het project heel goed verloopt.

Intussen hebben ruim 400 personen een goedkeuring gehad om in aanmerking te komen voor de subsidie. Dit resultaat heeft de PIU binnen acht weken kunnen behalen.

Een van de grote uitdagingen die de PIU nu heeft is dat de lening van de IsDB in maart 2024 verloopt. “Wij zijn met IsDB overeengekomen dat als wij een target van 700-750 halen, de lening wordt verlengd en dat willen we hebben, zodat we de 3775 mensen kunnen helpen”, stelt Rommy.

De PIU werkt hard om dit doel te halen. De project manager is er zeker van dat de target gehaald zal worden omdat het team nu al zit op 400 mensen. De PIU heeft gestelde targets gehaald, maar er zitten een paar administratieve procedures waardoor slechts 30 personen het geld hebben ontvangen op hun rekening. De volgende stap is de uitvoering van de werkzaamheden terwijl er wordt voldaan aan de administratieve procedures om ook de rest in aanmerking te laten komen voor de financiële bijdrage.

De verschillende woonoplossingen die het AHP biedt zijn: nieuwbouw woningen, rehabilitatie, uitbreiding, afbouw of nieuwbouw woningen die al in aanbouw zijn. Uit de lening kunnen burgers maximaal USD 15000 krijgen, waarvan USD 9000 gratis is en USD 6000 de eigen inbreng.

De regering heeft ervoor gezorgd dat burgers ook via de 7% hypotheeklening in aanmerking kunnen komen voor de eigen inbreng. Om subsidie uit dit project te kunnen ontvangen moeten burgers zich registreren via een van de stichtingen genoemd op de website van het project (ahp.sr).

Geregistreerden wiens aanvragen zijn goedgekeurd komen allemaal in aanmerking voor een certificaat dat hen in staat moet stellen de subsidie te ontvangen. Rommy geeft aan dat het doel is om alle 3775 en meer dit jaar af te ronden, omdat de behoefte ook veel groter is.