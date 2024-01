Penitentiaire ambtenaar aangehouden voor meervoudige oplichting

De Surinaamse politie heeft afgelopen maandag de meervoudige oplichter N.O. (39) aangehouden en in verzekering gesteld. Volgens het Korps Politie Suriname is de verdachte een penitentiaire ambtenaar.

De man ging in een grijs gelakt voertuig naar verschillende winkels en deed zich voor als politieambtenaar van Kapitale Delicten of een politieambtenaar van Geyersvlijt afdeling ECD.

Daarbij hield de verdachte de winkeliers voor dat zij illegale producten verkochten en een forse boete moesten gaan betalen op het politiebureau en dat hun vergunning ook ingetrokken zou worden.

Verder gaf hij de winkeliers aan dat hij kon regelen dat zij deze strafmaatregel ontlopen, maar dat zij hem daarvoor moesten betalen.

Terwijl de Surinaamse politie bezig was met het onderzoek, deden vier benadeelden aangifte op het politiebureau, waaruit is gebleken dat bedoelde manspersoon de aangevers voor verschillende grote geldbedragen in SRD en euro heeft opgelicht.

Ook is gebleken dat deze verdachte zich in de maand mei 2023 reeds schuldig heeft gemaakt aan een soortgelijk strafbaar feit en daarvoor was ingesloten. Na zijn in vrijheidstelling bleef hij geschorst in afwachting op de afhandeling van zijn strafproces.

Het voorlopig onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat de verdachte het geld grotendeels heeft vergokt en een deel ten eigen bate heeft aangewend.

De afdeling Kapitale Delicten heeft hangende het onderzoek zijn voertuig, een BAVP– en een KPA legitimatiebewijs in beslag genomen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is N.O. ter zake afdreiging en oplichting door de politie in verzekering gesteld.

De politie vermoedt dat meerdere personen door N.O. op deze manier zijn benadeeld. Deze benadeelden worden opgeroepen zich te wenden tot de afdeling Kapitale delicten die te bereiken is op de telefoonnummers : 403645 / 403252.