Noersalim: “Wo set’ en! tron wo kir’ den!”

Volgens Mike Noersalim, voorzitter van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging in Suriname (HVB), is de populaire verkiezingsslogan “wo set’ en!” van de VHP uit 2020 anno 2024 veranderd in “wo kir’ den!”. Mensen zijn volgens hem straal voor de gek gehouden bij de afgelopen verkiezingen.

“Wij van de HVB hebben tijdens de Surinaamse verkiezingen gezegd dat wij niets gaan beloven. Toch zij er partijen geweest die ervoor gezorgd hebben dat mensen de hoop in de politiek hebben verloren. Want nu is het heel moeilijk om mensen te overtuigen om weer naar de stembus te gaan in 2025. Wo set’ en! tron wo kir’ den!”, zei de HVB-voorzitter zaterdag tijdens een partijvergadering.

Volgens Noersalim kunnen mensen nauwelijks hun kinderen dagelijks van een warme maaltijd voorzien en hebben veel personen vanwege de slechte medische voorzieningen hun levens hebben verloren. “Jongeren kunnen niet naar school, want ze hebben geen brood om te eten. Fa ye gwa skoro nanga angribere?”, stelde hij.

Noersalim bleef ook stil staan bij de problemen tussen de coalitiepartners binnen de regering welke volgens hem alleen maar voor vertraging binnen het beleid zorgen. “Het is niets van samen. Dan fa unu kan go vooruit?”, stelde hij. De oud-minister deed een beroep op de aanwezigen om in 2025 te kiezen voor de HVB, want het wordt tijd om de armoede te doorbreken.

“Ik weiger die armoede te accepteren. Nog 16 maanden. En wij gaan deze regering niet met een wapen of atoombom weghalen. We gaan ze weghalen met onze stem op 25 mei 2025. Want neks den no man seti! We gaan in de komende periode enorm hard moeten werken. Tijd no de moro fu luku, draaidraai en taki sma tori. Na ten fu bondru un ede kon na wan”, aldus de politicus.