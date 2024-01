Ministerie van Openbare Werken nu landelijk zichtbaar

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken in Suriname heeft in De Nationale Assemblée feiten gepresenteerd die aantonen dat het ministerie nu landelijk zichtbaar is, met een opmerkelijke betrokkenheid van alle burgers.

Eerder werd gedacht dat het Surinaamse ministerie voornamelijk in Paramaribo actief was, maar door strak beleid is het succesvol landelijke aanwezigheid gerealiseerd.

Het ministerie heeft in alle districten geïnvesteerd in haar personeel en zich gericht op maai- en onderhoudswerkzaamheden, ontwateringsprojecten, het onderhouden van infrastructuur, rehabilitatie van hoofdwegen, evenals de bouw en het onderhoud van bruggen en steigers. De directie brengt regelmatig bezoeken aan alle districten waar de OW-ambtenaren actief zijn. Ook dit gebeurde zelden. Het personeel dat werkt op het veld wordt nu voorzien van werkmateriaal en Personal Protective Equipment (PPE). Ondanks de financiële uitdagingen werkt het ministerie er hard aan om het maximale te bereiken met de beschikbare middelen.

Om deze uitdagingen aan te gaan, zet het ministerie sterk in op samenwerkingen in het kader van Public Private Partnership (PPP). De betrokkenheid van burgers wordt als cruciaal beschouwd, aangezien zij een wezenlijke bijdrage leveren aan deze inspanningen. De communicatie tussen het ministerie en de samenleving is aanzienlijk verbeterd, waarbij elke Surinamer gemakkelijk toegang heeft tot het ministerie, zowel fysiek als via de Burgerinformatie Unit (BIU

Het beleid van sterke betrokkenheid en landelijke zichtbaarheid zal ook dit jaar merkbaar zijn. De inspanningen om projecten te realiseren en de samenleving te betrekken worden voortgezet om een duurzame en effectieve dienstverlening te waarborgen.