Kinderlokker (45) aangehouden voor misbruik 13-jarig meisje

De politie heeft maandag een kinderlokker aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie Suriname in verzekering gesteld.



Een alerte leerkracht van een school in Paramaribo schakelde de politie in, nadat ze de verdachte Ronal D. (45) voor een winkel nabij de school zag. Ze is op de hoogte dat deze verdachte regelmatig jeugdige meisjes lastig valt.



De sterke arm ging na de melding op onderzoek uit en trof de man nabij de school aan. Hij werd door de sterke arm meegenomen naar het bureau.

Terwijl de agenten bezig waren met het onderzoek bleek dat een politiebureau in Wanica op zoek is naar deze verdachte die een 13-jarige meisje zou hebben misleid en seksueel misbruikt. De man werd overgedragen aan de politie van Wanica.

Het onderzoek van de Surinaamse politie duurt voort.