Zeilboot op Surinamerivier in brand gevlogen

De Surinaamse brandweer kreeg zondagmiddag rond 16:30u een melding dat er rookontwikkeling was uit een boot, ter hoogte van een aanmeer steiger langs de Suriname rivier.

Ter plaatse aangekomen bleek het te gaan om een zeilboot van plusminus 10 bij 3 meter, die ongeveer 60 meter verwijderd was van de steiger.

De brandweerlieden werden met een ander bootje naar de zeilboot vervoerd (foto) voor bluswerkzaamheden.

De binnenkant van het vaartuig werd geheel door vuur verwoest. Het vermoeden bestaat dat de brand is begonnen bij de oplaadbare batterijen, die aangesloten waren op een zonnepaneel.

Niemand raakte gewond bij de brand. Het is niet duidelijk of de boot tegen brand verzekerd was. De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in verder onderzoek.