Pokie verwacht 20 zetels voor NPS: “We gaan met cabeza werken”

Diana Pokie heeft de leiding en structuren van de Nationale Partij Suriname (NPS) gerust gesteld om zich niet druk te maken over het verkiezingsresultaat voor de partij op 25 mei 2025. Want volgens haar prognose verwacht zij dat de groene partij, die nu 3 zetels heeft in het parlement, zeker 20 zetels zal binnenhalen.

“Voorzitter en alle andere structuren van de NPS, no naki yu ede. Wo tyari en waka. En we gaan met cabeza werken”, zei Pokie zondag tijdens de Bigi NPS Konmakandra in Brokopondo.

De Surinaamse politica die de afgelopen drie verkiezingen namens respectievelijk de BEP (1X) en ABOP (2X) is gekozen zei ervan overtuigd te zijn dat Brokopondo het groen zal kleuren in 2025 en weer voor haar zal kiezen.

Politici die met veel geld en cadeautjes strooien, mogen het volgens haar daarom vergeten. “100%. I kan abi moni fa yu wani, maar moni sondro cabeza…Nee, we hebben geen lichtgewicht binnen de NPS”, aldus Pokie.

De politica voerde aan dat wanneer de NPS aan de macht is, orde, rust en vrede heerst. Daarnaast heeft de partij genoeg kader in huis om de problemen van het land aan te kunnen pakken.

Zij deed vooral een beroep op de jongeren van het district om zich niet te laten misleiden door anderen, maar zich aan te sluiten bij de NPS. Volgens de voormalige ABOP’er geniet zij ondersteuning van veel mensen. Een deel kan zich echter niet openlijk bij de NPS aansluiten vanwege de vrees voor rancune en baanverlies.

“Mi abi den sma dati fanowdu san e frede den positie. Tap a dei fu 25 mei 2025, te yu go ini a hok ye poti en gi NPS”, aldus de politica.