Gewapende rovers overvallen kassamedewerkster op klaarlichte dag

Drie criminelen hebben zaterdag op klaarlichte dag een gewapende roofoverval gepleegd op een winkelpand aan de Indira Gandhiweg in Suriname.



De 43-jarige kassamedewerkster J.P. was op dat moment in de loods. Haar 19-jarige dochter was bij haar op bezoek.

Op gegeven moment stormden de rovers het pand binnen en hielden de slachtoffers onder schot. Volgens de kassamedewerkster was één van de rovers gewapend met een vuistvuurwapen. De twee anderen hadden een jachtgeweer met afgezaagde loop bij zich.

Het slachtoffer J.P. moest een keiharde vuistslag incasseren op het hoofd. Ze daarna klaagde van pijn.

De mannen maakten 5.000 Surinaamse dollars, een winkelsleutel en een bromfietssleutel buit. Na de daad stapten ze in een gereedstaand grijze Toyota Vitz en reden weg.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.