Delegatie IDB brengt bezoek aan ROS

Een delegatie van de Inter-American Development Bank (IDB) heeft op donderdag 25 januari een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS).

De bewindsvrouw presenteerde in aanwezigheid van haar staf de beleidsgebieden van haar departement aan het IDB-team onder leiding van Adriana La Valley, de IDB-vertegenwoordiger in Suriname. Het team bestond verder uit IDB-telecommunicatiespecialist Pau Puig Gabarró, energiespecialist Sergio Ballon en operationeel directeur Steven Collins.

Het bezoek was voornamelijk gericht op het onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden tussen ROS en IDB binnen het ‘Bio-economy Empowerment in Suriname’-project van de IDB, dat zal worden uitgevoerd in tien inheemse dorpen in het zuiden van Suriname.

Daarbij heeft Sergio Ballon, energiespecialist van IDB in Suriname, een korte presentatie gehouden over het genoemde project. Met dit project wil de IDB bijdragen aan het voorzien van de dorpen van elektriciteit, leidingwater en goede telecommunicatie. Dit project zal worden uitgevoerd in samenwerking met lokale bedrijven, waaronder EBS en Telesur.

Ballon lichtte toe welke ontwikkelingen dit project teweeg kan brengen voor Suriname. Niet alleen zal met deze projecten werkgelegenheid worden gecreëerd, maar de IDB-vertegenwoordiger La Valley wees er ook op dat het een positief effect zal hebben op de ontwikkeling van andere sectoren, zoals toerisme. Verder zal dit project bijdragen aan verbeterd onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid in deze gebieden.

Minister Emanuel is zeer verheugd dat dit project duurzame ontwikkeling teweeg zal brengen voor de dorpen. Ze is ook blij dat dit project eerst gestart wordt in de inheemse dorpen, omdat er vaak gezegd wordt dat deze doelgroep onvoldoende aandacht krijgt van de centrale overheid.

De bewindsvrouw vertelde het IDB-team dat ROS ondersteuning kan bieden aan dit project, vooral als het aankomt op de communicatie met de traditionele gezagsdragers. Het directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DOI) zal ook op de hoogte worden gesteld van dit project.

De minister liet de IDB-vertegenwoordiger weten dat ze een open deur heeft als het aankomt op de verdere ontwikkeling van het achterland van Suriname. La Valley gaf aan dat er meer gesprekken zullen volgen in het kader van het ‘Bioeconomy Empowerment in Suriname’-project met het Ministerie van ROS.