Bronto Somohardjo: “Niet belangrijk of je academisch geschoold bent of geen scholing hebt”

“Het is voor mij niet belangrijk of je academisch geschoold bent of geen scholing hebt. Sommige mensen die academisch geschoold zijn hebben een puinhoop van het land gemaakt. Terwijl mensen die niet zo geschoold zijn, maar wel het hart op de juiste plek hebben, wel Suriname vooruit kunnen brengen”, zegt PL-topper tevens minister van Binnenlandse Zaken Bronto Somohardjo.

Hij is zaterdagavond gekozen tot ondervoorzitter van de Pertjajah Luhur (PL). Zijn vader Paul Somohardjo is herkozen tot voorzitter, terwijl Uraqit Ramsaran is gekozen tot partijraadsvoorzitter.

In het programma Welingelichte Kringen zondag voerde de nieuwbakken PL-ondervoorzitter aan dat de rood-witte partij een grote partij is en daarom een hoofdbestuur heeft dat uit 47 leden bestaat. Het gaat om een effectievere bestuur dat ervoor moet zorgen voor verkiezingswinst in mei 2025. De enige vereiste waaraan deze kandidaten hebben moeten voldoen, is dat zij liefde voor Suriname moeten hebben. Scholing maakt helemaal niet uit. “Houden van Suriname, hard werken, is belangrijk”, aldus de PL-topper.

Bronto benadrukte wederom dat zijn vader Paul geen enkele ambitie meer heeft voor politieke functies, maar slechts een doel heeft om de partij naar een overwinning te leiden.

“Hij heeft helemaal geen interesse meer. Hij had ook geen interesse meer om voorzitter te worden. Het is aan hem gevraagd, want voorzitter worden van een partij doe je niet zomaar. Sommige menden zitten jaren in een cockpit van een vliegtuig, maken de ramen schoon van het vliegtuig, denken dat ze het kunnen vliegen, maar storten neer.

Dus ik heb gezegd: ‘nee, blijf jij voorzitter en kies een goede nummer twee’. Want in onze geschiedenis is gebleken dat nummer twee, ofwel de kroonprins, plotseling van gedachten veranderd met de nummer één als het gaat om de richting van het land of de partij. En dan krijg je rare dingen. Maar met mij als nummer twee is het wel solide”, aldus de politicus.