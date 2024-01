Vader en zonen aangevallen door Braziliaanse bijen te Lelydorp

Een man en zijn twee zonen zijn zaterdagmiddag door Brazilaanse bijen aangevallen op een kostgrond aan de Sidoredjoweg in Suriname.

De vader was er erg aan toe en is per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De zonen zijn met een visum van de politie verwezen voor medische behandeling.

Waterkant.Net verneemt dat het drietal bezig was te werken op de kostgrond toen zij werden aangevallen door de bijen. De vader zat in een graafmachine. Alle drie sprongen in een goot met water om de beesten van zich af te krijgen.

De hulpdiensten kregen de melding van het voorval en gingen ter plaatse.