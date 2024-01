Rovers stelen auto maar komen niet ver vanwege lege tank

Drie criminelen hebben zondagmorgen rond 07.00u een man bij zijn woning aan de Srikisoonweg in Suriname overvallen. Ze namen zijn auto mee, maar kwamen niet ver omdat er geen brandstof meer in de tank was.



Volgens het 59-jarige slachtoffer J.R. hielden de verdachten zich schuil onder een manjaboom, die achter de garage staat. Toen hij naar buiten kwam en naar zijn voertuig in de garage liep, werd hij meteen overvallen.

Twee van de mannen hadden een vuistvuurwapen en de derde was gewapend met een mes. Ze hielden het slachtoffer onder schot en maakten zijn handen vast met plakband. De contactsleutel werd van hem afgepakt, waarna de daders plaats namen in het voertuig en wegreden.

Rond 08.45u trof de Surinaamse politie het voertuig, een zwarte Mazda Demio, in een zijstraat van Leiding 10 aan. Vernomen wordt dat de auto geen benzine meer had, waardoor de daders niet verder konden met de auto. Ze lieten de wagen achter in de Bikharie Manorathweg en namen de benen.

De politie van Leiding 9a was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.