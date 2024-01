Pets vindt Ramdien hypocriet: “Pe mevrouw Harriët ben de fosi? A no ben de NDP’er?”

Voormalig die-hard VHP’er Jairadj ‘Pets’ Gajadien die nu bij de ABOP actief is als veldadviseur van voorzitter Ronnie Brunswijk, heeft gereageerd op de recente uitspraken van VHP-parlementariër Harriët Ramdien. De politica heeft Nickerianen recent opgeroepen om niet achter leiders aan te lopen die een criminele achtergrond hebben, veroordeeld zijn en naar geen enkel land kunnen afreizen.

Pets, wiens voorzitter Ronnie Brunswijk ook veroordelingen op zijn naam heeft en internationaal gezocht wordt door Interpol, vindt de oproep van Ramdien hypocriet aangezien de politica eerder ook deel heeft uitgemaakt van de NDP onder leiding van de veroordeelde Desi Bouterse.

“Pe mevrouw Harriët ben de fosi? A no ben de NDP’er? Zat ze niet namens de NDP in De Nationale Assemblee? Nu dat ze bij de VHP is komt ze jouw zeggen om niet naar de NDP te gaan. Maar zij zelf was wel daar”, zei Pets in het programma Bakana Boskopu op Pipel FM.

Ramdien was lid van DNP 2000 van Jules Wijdenbosch en werd zo in 2005 voor de eerste keer gekozen tot lid van De Nationale Assemblee. Nadat deze partij weer fuseerde met de NDP, werd zij in 2010 wederom op de kandidatenlijst geplaatst, maar werd niet herkozen.

De NDP die de verkiezingen toen had gewonnen besloot om haar in maart 2011 te beëdigen tot districtscommissaris van Coronie. Deze benoeming bleef echter niet lang, want ruim een jaar na haar beëdiging werd zij door toenmalige president Bouterse gereshuffeld en ter beschikking gesteld aan de minister van Regionale Ontwikkeling.

Nadat ze daar gereshuffled werd, stapte ze over naar de VHP. Tijdens de verkiezingen van 2015 haalde ze de meeste stemmen in Nickerie maar verwierf daarmee geen zetel in DNA. Tijdens de verkiezingen van 2020 was ze opnieuw kandidaat voor de VHP, deze keer als lijsttrekker, en werd ze wel gekozen voor een periode van vijf jaar in DNA.