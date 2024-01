Houten woning Gulzarweg door brand verwoest

Aan de Gulzarweg in Suriname is vanmorgen een houten woning door brand verwoest. Het gaat om een achterwoning op een erf. De voorste woning heeft water- en schroeischade opgelopen.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. De Surinaamse brandweer was met twee blusauto’s en een watertankvoertuig ter plaatse.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De woning was wel aangesloten op het elektriciteit netwerk. Het is niet duidelijk of het huisje tegen brand verzekerd is.

De politie van Latour is op het moment van schrijven ter plaatse bezig met het onderzoek.