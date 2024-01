Woning zijstraat Schimmelpenninckstraat in brand gevlogen

In een zijstraat van de Schimmelpenninckstraat in Suriname is vrijdagavond een woonhuis in brand gevlogen. De Surinaamse brandweer rukte in groten getale uit.

Op het moment van schrijven stond de woning aan de Koetaistraat in lichterlaaie en waren brandweerlieden met man en macht bezig met de bluswerkzaamheden.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand is. Tot zover bekend is er geen sprake van persoonlijk ongelukken.

Eerder op de dag was er een grote brand in een woning aan de Commissarisstraat. Deze sloeg over naar een voormalige bardancing op de kruising met de Zwartenhovenbrugstraat.

In de eerst maand van 2024 zijn er al bijna 20 woningbranden geweest.