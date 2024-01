Ramdin vindt beroving Surinaamse diplomaat onacceptabel maar gaat geen beveiliging toekennen

Er bestaan volgens BIBIS-minister Albert Ramdin geen rechten en specifieke privileges voor niet-residerende Surinaamse diplomaten. Zij kunnen hierdoor ook geen aanspraak maken op beveiliging vanuit de Staat.

De bewindsman reageerde donderdag in De Nationale Assemblee op een recent geval waarbij de niet-residerende Surinaamse ambassadeur voor Israël, in zijn woning is beroofd.

Het was ABOP-parlementariër Miquella Soemar – Huur die deze kwestie eerder heeft aangekaart. Volgens de politica kon dit worden voorkomen indien de diplomaat wel over de nodige beveiliging zou beschikken.

Ramdien zei dat er geen beveiliging is voor diplomaten die woonachtig zijn in hun eigen land.

“Wij hebben inderdaad een situatie gehad waarbij één van onze niet-residerende ambassadeurs thuis beroofd is geworden. Dat op zichzelf is niet acceptabel. Maar zij zijn net als elke andere burger. Wij hebben werk gemaakt op het ministerie om ondersteunend te zijn in samenwerking met Justitie en Politie”, benadrukte de bewindsman.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zei dat er door tussenkomst van BIBIS afgestemd wordt met het Korps Politie Suriname (KPS). Afhankelijk van de issue worden maatregelen getroffen. Daarnaast vindt de surveillance plaats bij de objecten zoals ambassades, consulaten en residenties van diplomaten.