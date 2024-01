Jogi: “Er is geen oorlog met de ABOP”

In tegenstelling tot wat ABOP-parlementariër Edgar Sampie beweert, stelt VHP-parlementariër Mahinder Jogi dat er helemaal geen sprake is van een politieke oorlog binnen de Surinaamse regering om de ABOP klein te krijgen.

Volgens de VHP’er is het niet logisch dat de president zal toestaan dat bepaalde ministeries, waar personen uit de ABOP en PL de scepter zwaaien, geen geld krijgen. Want als zaken niet goed worden uitgevoerd, is het de president van Suriname die alle kritiek en schuld zal krijgen.

“Dus ik denk niet dat het verhaal klopt. Er is geen oorlog. Het is een misvatting, een misverstand. De president heeft bij het aantreden van de regering aangegeven dat geen enkel ministerie eigendom is van een politieke partij, want het is één regering. En wanneer het gaat om één regering, hoe kan je dan een ministerie stiefmoederlijk behandelen? We moeten wel nagaan hoe efficiënt en doelmatig wij de middelen gebruiken en waarvoor de middelen worden gebruikt”, stelt Jogi.

Eén van de zaken die een probleem vormt is het feit dat bepaalde ministeries en vooral staatsbedrijven worden gebruikt om mensen in dienst te nemen als vorm van politieke accommodatie.

“Neem bijvoorbeeld het Nationaal Vervoersbedrijf dat valt onder TCT. Als we 300 mensen daar in dienst nemen en het geld dat nodig is om de bussen rijdend te houden, gebruiken om deze mensen te betalen; dan gaat u een tekort hebben ja. Wanneer we mensen in dienst nemen bij SWM en trucks aanhuren om zogenaamd water te distribueren en niet weten hoeveel en voor wie, dan gaan we een tekort krijgen. Dat zijn zaken die zich manifesteren”, aldus Jogi.

De VHP’er benadrukt dat DNA-leden niet ervan uit moeten gaan dat wanneer zij een zetel in het parlement hebben, zij ook automatisch deskundigen zijn en goede analyses kunnen maken.

“Niet wanneer je gekozen bent, ben je politicus. Niet wanneer je gekozen bent, ben je een deskundige. Niet wanneer je gekozen bent, kan je goede analyses maken. Zij die de kennis, vaardigheid en deskundigheid missen, moeten eerlijk zijn om hulp te gaan zoeken om zich te gaan scholen of bijscholen. Hierdoor zullen ze in staat zijn om eerlijk en oprecht zaken te presenteren”, aldus de VHP’er.