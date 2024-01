Man schiet met jachtgeweer in richting winkelbeveiliger

Afgelopen dinsdag heeft deze man met een jachtgeweer geschoten in de richting van een winkelbeveiliger te Apomatapoe. Hij werd kort daarna aangehouden door omstaanders en overgebracht naar post Snesie kondre, meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte M.A., wonende te Apomatapoe, werd aangehouden terzake poging moord, poging doodslag, poging zware mishandeling, bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en overtreding van de vuurwapenwet.

Hij werd daarna overgebracht naar de Recherche van Regio Oost ter voorgeleiding voor een Hulpofficier van Justitie. Bij de verdachte is een jachtgeweer van het merk Baikel aangetroffen en in beslag genomen.

Hij is na zijn voorgeleiding, in overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De recherche van Regio Oost is belast met het verder onderzoek