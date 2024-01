Echtpaar in woning te Lelydorp overvallen en gekneveld achtergelaten

Aan de Schotelweg in Suriname is een echtpaar vanmorgen overvallen in hun woning. Het gaat om twee daders die de woning te Lelydorp middels braak binnendrongen.

Ze maakten daarbij een geldbedrag in Surinaamse dollars, valuta, sieraden en mobiele telefoons buit. Alsof dat niet genoeg was gingen de rovers er ook nog vandoor met een jachtgeweer van de heer des huizes.

Het echtpaar werd door het duo gekneveld achtergelaten. Vernomen wordt dat de criminelen de plaats vervolgens met een zwarte auto hebben verlaten.

De buren hebben de politie ingeschakeld die ter plaatse ging voor onderzoek.

De politie van Lelydorp heeft de zaak overgedragen aan de Recherche van Regio Midden. Van de overvallers ontbreekt nog elk spoor.