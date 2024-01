Wapens in beslag genomen na inval gemengde eenheid politie en DNV

Een team bestaande uit leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP), Recherche Paramaribo en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), heeft in de nacht van woensdag op donderdag een inval gepleegd bij een woonadres aan de Kalicharanweg in Suriname.

Er zijn tijdens de huiszoeking in de woning, gelegen in het ressort Kwatta, vijf zogeheten five-shooters en een vuistvuurwapen aangetroffen en in beslag genomen.

Een 37-jarige man werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding. Het is vooralsnog onduidelijk of de wapens gedekt zijn met een vergunning.

De verdachte zal later op de dag voorgeleid worden, waarna in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie over zijn lot beslist zal worden.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.