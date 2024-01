Valerie Lalji nieuwe directeur Energie

Valerie Lalji is de nieuwe directeur Energie op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname (NH). Per 1 januari 2024 heeft de benoeming plaatsgevonden. De officiële overdracht vond plaats op dinsdag 23 januari in het bijzijn van de overige directie en staf.

De nieuwbakken directeur gaf aan doelmatig te zullen werken op het gebied van energie. Lalji zei daarbij te rekenen op de medewerking van het energieteam.

Minister Abiamofo bracht een dankwoord uit aan de directeur Algemeen Beheer, Thelma Douglas-Pinas, die enige tijd waarnam als directeur Energie. Aan de nieuwe directeur wenste de bewindsman succes toe in het werk dat veelal uitdagend is. Abiamofo benadrukte dat vele projecten reeds in uitvoering zijn. De energietrein is naar zeggen van de minister rijdende in een heel hoog tempo.

Lalji, nu bestuurder van deze trein, is geen onbekende bij het ministerie van NH en de beleidsgebieden. Eerder is zij onderdirecteur NH geweest. Ook nam Lalji waar als onderdirecteur Energie. Derhalve is volgens de NH-bewindsman de benoeming van Lalji in de functie van directeur Energie gefundeerd.

Met de benoeming tot directeur is de functie van onderdirecteur Energie komen openvallen. Deze wordt ingevuld door Dwight Emanuel. De nieuwe onderdirecteur zal zich richten op specifieke elektrificatieprojecten en heeft als werkarm de Dienst Electrifikatievoorziening (DEV). Emanuel feliciteerde Lalji met de nieuwe mijlpaal en gaf aan de volle ondersteuning te bieden.