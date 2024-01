Lichaam van man aangetroffen op perceel Kwattaweg

Aan de Kwattaweg in Suriname is vandaag een lijk aangetroffen op een perceel, waar de restanten van een afgebrand pand staan.



De politie van het ressort ging na de melding ter plaatse en trof het ontzielde lichaam van een man aan. Uit het eerste onderzoek is naar voren gekomen dat het zou gaan om een zwerver.

Het lichaam van de man werd aangetroffen binnen de resten van het pand, dat als ‘smoko olo’ bekend staat. Dit pand werd in 2019 getroffen door brand. Er zijn geen tekenen van misdrijf aangetroffen op het stoffelijk overschot.

Het lijk werd na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie vervoerd naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis.