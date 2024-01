Bromfietser gewond na aanrijding met afslaande fietser

In de A.K. Doergasawstraat in het Westen van Suriname, vond vanmorgen een aanrijding plaats tussen een bromfietser en een fietser.

De bromfietser raakte daarbij gewond en is met de ambulance vervoerd naar het Mungra Medisch Centrum in Nickerie.

Vernomen wordt dat de bromfietser donderdag rond 10.45u over bovengenoemde weg reed, komende vanuit het westen en gaande in de richting het oosten. De fietser reed in de tegengestelde richting.

Gekomen ter hoogte van supermarkt Wang Wang sloeg de fietser rechts af. Hierdoor doorkruiste de fietser de bromfietser, die kwam vanuit de tegengestelde richting.

Het gevolg was een aanrijding waarbij de bromfietser op het wegdek terechtkwam (foto).

De politie van Nickerie was ter plaatse voor onderzoek.