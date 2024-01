Alleenstaande vrouw (57) in woning beroofd door drie mannen

Een 57-jarige vrouw is woensdag rond middernacht in haar woning aan de verlengde Frederikshoopweg in Suriname, beroofd door drie mannen.

Het slachtoffer dat alleen woont, lag in haar hangmat in de woonkamer toen de mannen haar woning in het politie ressort Santodorp binnendrongen.

De vrouw werd gelijk onder schot gehouden door een overvaller, terwijl de twee andere mannen de woning overhoop haalden.

De dieven gingen er met een televisietoestel, een gascilinder, sieraden, twee zaktelefoons en een geldbedrag in euro en Surinaamse dollar vandoor in een grijs gelakte Toyota Vitz.

De gealarmeerde politie kwam ter plaatse voor onderzoek en nam de aangifte van diefstal met geweldpleging op. Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor.

De politie heeft de zaak in verder onderzoek.