Jhakry: “Gerommel met grondbeleid oplossen; anders oorlog in Nickerie”

Er is volgens VHP-parlementariër Niesha Jhakry nog steeds veel gerommel met het grondbeleid in het district Nickerie. “Niet een beetje, maar er wordt behoorlijk veel gerommeld op het gebied van grondbeleid. Dit zal in 2024 zeker drastisch aangepakt moeten worden. Anders gaan we oorlog hebben hier in Nickerie”, zei Jhakry zaterdagavond tijdens de Opo Yari meeting van de VHP in Nickerie.

Zij deed een beroep op de Surinaamse regering om dit punt mee te nemen en serieus te bekijken. Volgens Jhakry hebben de Nickerianen het niet makkelijk en moeten zij dagelijks ploeteren, vechten en worstelen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

Ook op het gebied van de sociale voorzieningen vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname (SOZAVO) kunnen zaken volgens Jhakry veel beter. Als voorzitter van de vaste commissie SOZAVO krijgt zij dagelijks telefonisch klachten binnen van haar districtsgenoten. Een aantal AOV’ers heeft bij de ingang van het partijcentrum nog gemeld dat zij hun 1800 SRD aan koopkracht nog steeds niet hebben ontvangen.

Op de vergadering zijn diverse sprekers aan het woord geweest, waaronder de ministers Parmanand Sewdien (LVV), Rishma Kuldipsingh (EZOTI), Krishna Mathoera (Defensie), Henry Ori (MINOWC) en de parlementariërs Jhakry, Harriet Ramdien, Mohamedsafiek Gowrie, Mahinder Jogi en Stephen Madsaleh.

De grote afwezige was partijvoorzitter tevens president Chan Santokhi. Gemeld werd dat het staatshoofd wegens andere verplichtingen niet erbij kon zijn.

De boodschap van alles sprekers was duidelijk: VHP moet in 2025 weer het mandaat krijgen om het goede beleid voort te kunnen zetten. Meerdere malen werd benadrukt dat de oranjepartij een lege staatskas met enorme schulden in 2020 heeft overgenomen en dat er veel inspanning is geweest om het land tot nu toe weer op rails te krijgen.

Gowrie voegde eraan toe dat de VHP een echte bromki djari is waar alle bevolkingsgroepen welkom zijn en dat deze partij niet slechts één bevolkingsgroep of persoon toebehoort.

Sewdien, die coördinator van de VHP is in het rijstdistrict, merkte op dat de leiding van de partij hem nog op de recente dankdienst op 16 januari jl. werd gevraagd om vier volle bussen vanuit Nickerie mee te nemen. Uiteindelijk werden dat elf volle bussen met ruim 300 personen. Dat betekent volgens hem dat het animo er nog steeds is en de partij nog steeds kan rekenen op de Nickerianen.