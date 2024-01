Ex-politieman en comparanten aangehouden voor inbraken

De politie in Suriname heeft afgelopen vrijdag drie mannen aangehouden die verdacht worden van inbraken in het district Para. Onder hen ook de 34-jarige ex-politieman Murwin V. (rechts op foto) die al een aantal keer veroordeeld is voor diefstal.

Het drietal heeft in de maand december 2023 ingebroken in twee vakantiewoningen te Para en haalde beide vakantiewoningen die volledig waren ingericht, leeg meldt de Politie van Regio Midden Suriname.

Op vrijdagavond 19 januari werd Murwin samen met Gilbert S.(42) en Steven K. (44) na goed speurwerk in beeld gebracht, opgespoord en aangehouden ter zake verschillende diefstallen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de drie verdachten in verzekering gesteld.

De afdeling Recherche Midden Suriname is belast met het verder onderzoek.