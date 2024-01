Vechtpartij in cellenhuis Geyersvlijt eindigt in steekpartij: drie arrestanten met ambulance vervoerd

Bij een vechtpartij in het cellenhuis van politie Geyersvlijt in Suriname, zijn zaterdag drie arrestanten met steekwonden vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

Vernomen wordt dat de arrestanten Dennis T. en Anthony A. met meerdere steekwonden in hun rug, buik en borst zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een derde arrestant Claiton L. liep een snee aan zijn oor op en is na behandeling weer ingesloten.

Vernomen wordt Dennis en Anthony pas zijn ingesloten in het cellenhuis. De andere arrestanten, die al enige tijd opgesloten zijn, probeerden de spullen van het duo af te pakken.

De twee mannen verzetten zich tegen de mede arrestanten, met als gevolg een vechtpartij die uitmondde in een steekpartij.



De Surinaamse politie is bezig te onderzoeken hoe de steekwapens in het cellenhus zijn belandt.