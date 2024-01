Bestuurder eindigt met voertuig ondersteboven in goot na inhaalmanoeuvre

De bestuurder van dit voertuig is vanmiddag van de weg geraakt en in een goot langs de Indira Gandhiweg in Suriname terechtgekomen.

De man reed rond 13.30u in een Isuzu D-Max over bovengenoemde weg richting Latour, toen het ter hoogte van de Commissarisweg mis ging.

De bestuurder haalde enkele voertuigen in en probeerde weer op de linkerzijde van de weg te komen. Bij die gelegenheid verloor hij de controle over het stuur, waarna hij over de kop sloeg en de pick-up ondersteboven in het water terechtkwam.

De politie van de Verkeersunit Midden kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Het voertuig werd door een sleepwagen uit de goot gehaald en weggesleept.

De politie heeft de zaak in verder onderzoek.