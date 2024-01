OPINIE: ‘Etnische blokvorming drang naar macht’

[INGEZONDEN] – President Santokhi zei onlangs tijdens de dankdienst van het 75-jarig bestaan van de VHP: “Etnische bundeling is niet van deze tijd; de tijd van ‘koelie en blakaman’ is allang voorbij. Hij waarschuwde ook voor de etnische polarisatie waarmee personen bezig zijn. Suriname wil wat anders dan een verdeeldheid langs etnische lijnen”. Het lijkt alsof bepaalde mensen bewust aansturen op een rassenhaat oorlog.

President Santokhi heeft honderd procent gelijk, want we leven in een multi-etnische samenleving. We zitten niet te wachten op polarisatie van de samenleving en dominantie van de ene groep over de andere.

De opmerkingen van de Surinaamse president zijn bij de vice-president in het verkeerde keelgat geschoten. In reactie op de opmerkingen van president Santokhi, zei vice-president Brunswijk dat geen enkele voorzitter van een andere politieke partij, zijn politieke strategie voor hem gaat komen bepalen.

Niemand bepaalt wat je moet doen, maar doe niet aan etnische polarisatie. De oproep tot etnische bundeling/blokvorming van Afro-Surinamers, is niet alleen kwaadaardig maar ook een grote drang naar macht. Hij is een machtswellusteling. Dit is een aangeboren drang naar macht. Eerst voorzitter van DNA, daarna vice-president, vervolgens fake ‘koning’ en nu richt hij zijn pijlen op het presidentschap.

Haast elke politieke partij is grotendeels gestoeld op etnische gronden, ook de VHP. De partij heeft drie keren een naamsverandering ondergaan. Maar dat is niet zo belangrijk. William Shakespeare asked the question, “What’s in a name? Belangrijk is ideologie van de partij.

De VHP streeft naar het vergroten van het nationaal inkomen, welvaart, welzijn en sociale rechtvaardigheid voor iedere burger. Het rechtvaardig verdelen van het nationaal inkomen en het garanderen van ideologie bestaanszekerheden zoals werkgelegenheid, en woon- en leef voorzieningen voor iedere burger.

De VHP heeft in haar 75 jarig bestaan nooit en te nimmer opgeroepen tot een etnische blokvorming van de Hindostanen. In tegendeel heeft de VHP bewezen een multi-etnische partij te zijn, zie de samenstelling van de VHP DNA-leden. Diversiteit zorgt voor een krachtige samenleving. Naast multi-etnische partij is de VHP grote voorstander van broederschap, u kent de verbroederings-politiek van de legendarische VHP leider Jagernath Lachmon.

Toen de NPS in 1955 slechts twee zetels behaalde en de NPS’ers Pengel en Rens geen statenlid meer waren, bood VHP voorzitter Lachmon aan dat twee gekozen VHP’ers zich zouden terugtrekken. Na een herverkiezing zouden Pengel en Rens in de Staten terugkeren.

Pengel ging op dit aanbod in en won zo alsnog een zetel in het district Saramacca. Dit was het begin van de verbroederingspolitiek van de wijlen mr. Jagernath Lachmon. Weet Kownu Brunswijk, wel wat verbroederingspolitiek en eenheid in verscheidenheid betekent? Dat weet hij niet, anders zou hij niet oproepen tot etnische bundeling.

Het is niet de eerste keer dat de vice president zich schuldig maakt aan etnische campagnevoering. In navolging van Brunswijk, blijven enkele prominenten van de NDP niet achter, ze maken zich ook schuldig aan etnische campagnevoering, en dat zorgt voor verstoring van de gemeenschap.

We weten het dat politiek van polarisatie en haat alleen maar verliezers oplevert, maar we houden het maar niet op.

Idris Naipal