Man die vriendin mishandelde omdat ze telefoon niet opnam aangehouden

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben vrijdagmiddag de 25-jarige Majota O. klemgereden aan de Coesewijnestaat in Suriname en in de boeien geslagen. Tegen de verdachte was eind december 2023 aangifte ter zake zware mishandeling en bedreiging gedaan.

De verdachte had zijn 25-jarige vriendin zwaar mishandeld en met een vuistvuurwapen bedreigd. De vrouw werd mishandeld nadat de verdachte naar het woonadres ging om verhaal te halen waarom zij haar telefoon niet beantwoorde.

Nadat het slachtoffer onder bedreiging van een vuistvuurwapen haar telefoon moest ontgrendelen en de berichten werden gelezen, werd het slachtoffer weer mishandeld. Daarbij moest ze enkele slagen met het wapen incasseren.

Toen de verdachte door de moeder van het slachtoffer werd aangesproken op de mishandeling, verliet hij het adres waarna het slachtoffer aangifte bij de Surinaamse politie deed tegen Majota.

Vrijdagmiddag werd de verdachte gesignaleerd en klem gereden aan de Coesewijnestaat. Nadat Majota werd aangehouden door het RBTP is hij ter voorgeleiding overgedragen aan de collega’s van Geyersvlijt in verband met het verdere onderzoek.