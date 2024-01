Bejaard echtpaar in slaap overvallen en mishandeld door drie rovers

Drie criminelen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een bejaard echtpaar in hun woning aan de Majokokketjestraat in Suriname overvallen en mishandeld.

Volgens de slachtoffers zijn de daders via een raam de woning binnengedrongen. Het echtpaar werd in hun diepe rust overvallen door de gemaskerde criminelen. Twee van hen waren gewapend met een mes en één met een vuistvuurwapen.



De daders propten de mond van de vrouw dicht met een stuk doek. De heer des huizes moest een slag met de kolf van het vuurwapen incasseren, waardoor hij een zwelling aan het hoofd opliep.

De woning werd compleet overhoop gehaald. De daders maakten 1.800 Surinaamse dollars, gouden en zilveren sieraden alsook mobiele telefoons buit.

Na de daad verlieten de verdachten de plaats via het achterterrein. De politie van Latour was ter plaatse voor onderzoek. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.