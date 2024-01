18-jarige bewaart foetus maanden in vriezer; stapt uiteindelijk naar politie

Een 18-jarige vrouw in Suriname is zaterdag naar de politie gestapt, waar ze doorgaf dat ze al maanden een foetus in haar vriezer zou hebben bewaard. De politie die op onderzoek uitging op haar woonadres (foto) heeft daar inderdaad een bevroren foetus aangetroffen.

Volgens de jonge vrouw zou ze in juni 2023 abortus hebben gepleegd door tabletten te gebruiken. Na inname daarvan kreeg ze een miskraam. De foetus van bijkans 10 weken bewaarde ze sinds toen in de vriezer.

Ze zou verder hebben verklaard dat ze sinds haar 15e jaar een relatie heeft met een man, die nu 41 jaar is. Hij had de tabletten aan haar gegeven toen ze zwanger bleek te zijn.

De 18-jarige kon hetgeen gebeurd was niet meer verkroppen; ze kreeg letterlijk nachtmerries van de foetus in de vriezer. Daarom besloot ze vandaag naar de politie te stappen.

De politie van Latour is na de melding naar het adres van de aangeefster getogen voor onderzoek. In de vriezer werd de bevroren foetus aangetroffen en in beslag genomen. Een uitvaartbedrijf werd ingeschakeld die de foetus heeft afgevoerd.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist hoe de zaak verder zal worden afgehandeld. Tot nu toe is niemand als verdachte aangemerkt.