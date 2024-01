Guyanese drugsverdachten en roofverdachte aangehouden door Stootgroep Regio Oost

De politie in Suriname heeft gisteren deze drie verdachten aangehouden. Ze zijn allen van Guyanese afkomst en werden in afzonderlijke gevallen, door de stootgroep van Regio Oost op verschillende locaties in het district Commewijne aangehouden.

In het eerste geval werd de vrouwelijke verdachte A.W. tijdens een drugsinval in het ressort Nieuw-Amsterdam aangehouden. Op haar werd een hoeveelheid drugs aangetroffen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vrouw vorig jaar ook al vast zat in verband met drugshandel.

De man met het blauwe poloshirt werd bij een anti-drugsoperatie te Lust en Rust in het district Commewijne met een hoeveelheid cocaïne en crack en een geldbedrag in SRD aangehouden en in de boeien geslagen.

De andere man (midden)nis een roofverdachte en werd na verkregen informatie op een locatie te Meerzorg opgespoord en in de kraag is gevat. Deze verdachte hield zich al enige tijd schuil voor de politie en wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest in de berovingszaak bij de Scorpion bar in het jaar 2023.

De aangetroffen drugs en het geldbedrag zijn door de politie in beslag genomen. Hierna werden de twee drugsverdachten A.M. en D. ter voorgeleiding overgedragen aan de politie van het bureau Nieuw Amsterdam, terwijl de roofverdachte E. is overgedragen aan de recherche van Regio Oost.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn zowel de drugsverdachten als de roofverdachte hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld meldt het Korps Politie Suriname.