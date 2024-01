Grote familie dakloos na felle woningbrand

Aan de Leeuwensteinstraat in Suriname heeft vanmorgen een felle woningbrand gewoed. Daarbij is een familie bestaande uit 25 personen dakloos geraakt. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.

Een verslaggever van Waterkant.Net sprak met Deborah, een van de dochters van het gezin. Volgens haar stond haar matras door tot nog toe onbekende redenen plotseling in brand. “Er was niets op het matras of in de omgeving dat brand zou kunnen veroorzaken”, merkte de radeloze vrouw op.



Op het moment dat de brand uitbrak waren een paar van de kinderen en volwassenen naar school en werk. De kleintjes waren thuis. Ze werden klaargemaakt om naar school te gaan. Een neef van Deborah attendeerde haar dat er rook uit haar slaapkamer kwam.

Er werd met emmers water getracht het vuur te blussen, echter zonder het gewenste resultaat. In tegendeel ontstonden er meer vlammen waardoor het hele huis binnen de koster keren in lichterlaaie stond (foto). Daarbij is ook de hele inboedel in de vlammenzee verloren is gegaan.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Het betreft een hoogbouwwoning die binnen geheel is afgebrand. Het pand was niet tegen brand verzekerd. Volgens de aangeefster vermoeden zij dat er sprake is van ‘fajablo’. Dit zegt ze omdat er geen brandgevaarlijke zaken in de kamer was. “Het is niet de eerste keer dat er brand door een onverklaarbare wijze is ontstaan”, aldus de aangeefster.

De Surinaamse brandweer en de politie waren ter plaatse. De brand is intussen onder controle. De oorzaak is vooralsnog niet bekend.